Донорство крови в СНГ станет доступнее и оперативнее В комиссии МПА СНГ обозначили цели модельного закона о донорстве крови

Москва20 ноя Вести.Процесс организации донорства крови в странах–участницах СНГ станет доступнее, благодаря соответствующему модельному закону. Подробнее о нем в интервью ИС "Вести" рассказал начальник экспертно-аналитического управления Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ Денис Жук.

В модельном Законе "О донорстве крови и ее компонентов" прописаны принципы организации донорства, требования к безопасности, вопросы создания резервных запасов и использования мобильных комплексов. Также сделан акцент на развитии добровольного безвозмездного донорства и привлечении новых доноров, сообщил Жук.

Безусловно, одна из целей этого документа – наладить координацию между различными национальными службами донорской крови, обеспечить оперативность обмена информации, поиск доноров и обеспечение всей необходимой, в том числе бюрократической работы в таком ускоренном режиме рассказал эксперт

20 ноября в Туркменистане прошло 61-е пленарное заседание МПА СНГ. На нем, в частности был принят модельный закон против использования нейросетей и робототехники в террористических и экстремистских целях. Российскую делегацию возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.