В СНГ принят закон против применения нейросетей в террористических целях Нагиев: запрет на использование нейросетей в террористических целях очень важен

Москва20 ноя Вести.Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла модельный закон против использования нейросетей и робототехники в террористических и экстремистских целях. Подробности в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, председатель комитета парламента Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

Он подчеркнул опасность применения нейросетей в управлении некоторыми видами ядерных вооружений.

Вы знаете, этот очень серьезный закон, потому что идут войны. Кроме того, чтобы не использовали искусственный интеллект в целях управления некоторыми ядерными вооружениями в террористических целях. Все страны сегодня знают, что, если есть угроза безопасности государства или угроза безопасности национальным интересам, этот закон обязательно должен быть объяснил Нагиев

20 ноября в Туркменистане прошло 61-е пленарное заседание МПА СНГ. Российскую делегацию возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.