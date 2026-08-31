Москва31 авгВести.Украинский беспилотник ударил по коммерческому объекту в селе Репное Белгородской области, пострадал ребенок. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.
Уточняется, что ранена 12-летняя девочка.
В детскую областную клиническую больницу обратились родители с 12-летней девочкой, которая пострадала в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Репное Белгородского округапишет оперштаб
Ребенок получил минно-взрывную травму и ссадину на предплечье. Девочку отпустили домой после оказания помощи.