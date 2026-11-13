При ударе по автобусной остановке в Луганске убита 63-летняя женщина

Дрон ВСУ атаковал Луганск, убита 63-летняя женщина При ударе по автобусной остановке в Луганске убита 63-летняя женщина

Москва13 ноя Вести.В результате утренней атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Луганске убита женщина, сообщил в MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Дрон ударил около конечной остановки городского пассажирского автобуса № 197 в поселке Юбилейный.

К несчастью, погибла 63-летняя женщина, которая в момент атаки находилась рядом с автобусом. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей говорится в заявлении

Кроме того, ВСУ вели огонь по жилым домам, автомобилям и инфраструктурным объектам в Северодонецке, Лисичанске, Лутугинском, Станично-Луганском, Троицком, Старобельском, Краснодонском муниципальных округах.