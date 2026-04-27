Из-за атаки БПЛА ВСУ в Грайвороне выбиты окна и пробит потолок одной из квартир

Дрон ВСУ выбил окна и пробил потолок квартиры многоэтажного дома в Грайвороне Из-за атаки БПЛА ВСУ в Грайвороне выбиты окна и пробит потолок одной из квартир

Москва27 апр Вести.Окна квартиры в многоэтажке оказались выбиты, потолок и кровля пробиты в результате атаки БПЛА ВСУ на город Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в MAX.

Также были повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, частный дом и легковая машина.

В городе Грайворон в результате атак беспилотников выбиты окна в квартире, пробиты кровля и потолок квартиры в МКД, повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, легковой автомобиль и частное домовладение говорится в сообщении

Гладков сообщил и о других последствиях вражеских ударов. По его словам, в селе Замостье от удара БПЛА загорелся гараж на территории частного домовладения, а в соседнем доме были выбиты окна. В результате еще одной атаки были повреждены три легковых автомобиля. В селе Косилово, согласно сообщению, дрон сдетонировал вблизи частного дома, из-за чего в нем оказалось повреждено остекление.