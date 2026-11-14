Москва14 нояВести.В пригороде Дамаска рядом с городом Джарамана в автомобиле сработало взрывное устройство. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya.
По данным телеканала, взрыв произошел неподалеку от завода по производству аккумуляторов. Взрывное устройство было заложено в машине.
На место происшествия прибыли подразделения гражданской обороны. Согласно сообщению, жертвами взрыва стали два человека, еще двое пострадали.
Ранее, 30 октября, в Эс-Сувейде (административном центре одноименной провинции на юге Сирии) снова начались боестолкновения между отрядами самообороны друзов-горцев и сирийскими правительственными силами безопасности.