Два человека погибли при взрыве автомобиля под Дамаском Al-Ekhbariya: заминированная машина взорвалась под Дамаском, погибли двое

Москва14 ноя Вести.В пригороде Дамаска рядом с городом Джарамана в автомобиле сработало взрывное устройство. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya.

По данным телеканала, взрыв произошел неподалеку от завода по производству аккумуляторов. Взрывное устройство было заложено в машине.

На место происшествия прибыли подразделения гражданской обороны. Согласно сообщению, жертвами взрыва стали два человека, еще двое пострадали.

Ранее, 30 октября, в Эс-Сувейде (административном центре одноименной провинции на юге Сирии) снова начались боестолкновения между отрядами самообороны друзов-горцев и сирийскими правительственными силами безопасности.