На юге Сирии возобновились бои между друзами и правительственными войсками

В Сирии возобновились бои между друзами и правительственными силами На юге Сирии возобновились бои между друзами и правительственными войсками

Москва30 окт Вести.Боестолкновения между отрядами самообороны горцев-друзов и правительственными силами безопасности Сирии вновь вспыхнули в Эс-Сувейде - административном центре одноименной провинции на юге Сирии, сообщает телеканал Syria TV.

Друзы и правительственные войска применяют артиллерийские орудия и минометы.

Наиболее ожесточенные бои произошли на линии Эль-Мадждаль - Телль-Хадид. Под обстрел попали жилые кварталы, есть пострадавшие среди мирных граждан.

Подразделения сил безопасности Сирии открыли ответный огонь по противнику и нанесли ему потери, уточняет телеканал.

Боевые действия стали восьмым с начала 2026 года нарушением режима прекращения огня, установленного в провинции Эс-Сувейда после межобщинных столкновений в июле 2025 года, жертвами которых стали более 1,6 тыс. человек.

Между тем Сирия обсуждает с Саудовской Аравией возможность направить в Йемен от 10 тыс. до 20 тыс. сирийских военнослужащих для борьбы с хуситами.