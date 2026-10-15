Сильный взрыв раздался к западу от Дамаска Al Mayadeen: сильный взрыв раздался к западу от Дамаска

Москва15 окт Вести.Жители сирийской столицы и ее окрестностей слышали сильный взрыв, который раздался в западной части Дамаска и его пригородах, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, отзвуки взрыва донеслись до населенных пунктов, расположенных вдоль реки Барада в окрестностях города, и граничащих с Ливаном районов.

На данный момент подробностей об инциденте нет. Не исключается, что причиной взрыва мог быть авиаудар Израиля по одному из военных объектов.

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Израиль усилил артиллерийские и авиационные удары по южной части Ливана. Так, по его информации, израильская военная авиация за последние сутки (на момент 14 октября) нанесла удары по Шакре, Кфар-Тибниту, долине Слуки между Мейс-эль-Джабалем и Шакрой, а также по Вади-эль-Ханазир на окраине Фруна.