Москва17 октВести.Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в центре Петрозаводска, сообщили в МВД по Карелии.
ЧП произошло около 2.50 ночи в субботу, 17 октября, на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького, где столкнулись легковая машина Kia и автомобиль скорой медицинской помощи.
В результате ДТП водитель автомобиля скорой помощи, мужчина 1980 года рождения, и работник скорой медицинской помощи, мужчина 1958 года рождения, скончались на месте происшествияговорится в заявлении ведомства в MAX
Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль медиков опрокинулся на бок и оказался на тротуаре.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.