Водитель и медик скорой помощи погибли в ДТП в центре Петрозаводска

Два человека погибли в перевернувшейся в ДТП скорой в Петрозаводске Водитель и медик скорой помощи погибли в ДТП в центре Петрозаводска

Москва17 окт Вести.Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в центре Петрозаводска, сообщили в МВД по Карелии.

ЧП произошло около 2.50 ночи в субботу, 17 октября, на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького, где столкнулись легковая машина Kia и автомобиль скорой медицинской помощи.

В результате ДТП водитель автомобиля скорой помощи, мужчина 1980 года рождения, и работник скорой медицинской помощи, мужчина 1958 года рождения, скончались на месте происшествия говорится в заявлении ведомства в MAX

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль медиков опрокинулся на бок и оказался на тротуаре.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.