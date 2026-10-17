Погибшие в ДТП в Петрозаводске медики скорой спешили к 7-месячному ребенку

Попавшая в смертельное ДТП скорая в Петрозаводске ехала со спецсигналом Погибшие в ДТП в Петрозаводске медики скорой спешили к 7-месячному ребенку

Москва17 окт Вести.Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в ночном ДТП в Петрозаводске погибли врач и водитель скорой помощи, которая спешила по вызову к 7-месячному ребенку.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он рассказал, что погибли педиатр Олег Стусенко и водитель Александр Заляжный.

Они спешили на вызов к 7-месячному ребенку. На скорой были включены сигналы говорится в публикации

По словам Охлопкова, машину скорой помощи "буквально снес автомобиль". Его водитель, мужчина 1997 года рождения, остался жив. Он доставлен в больницу, его состояние оценивается врачами как стабильное.