В Петрозаводске возбудили дело после гибели двух человек в ДТП со скорой

В Петрозаводске завели дело после смертельного ДТП с участием скорой помощи В Петрозаводске возбудили дело после гибели двух человек в ДТП со скорой

Москва17 окт Вести.В Петрозаводске завели уголовное дело после аварии, в которой погибли два человека – водитель и работник скорой помощи. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Республике Карелия на платформе MAX.

Отмечается, что ДТП случилось на перекрестке улиц Красноармейская и Максима Горького около трех часов ночи в субботу, 17 октября. Столкнулись Kia, за рулем которого был мужчина 1997 года рождения, и машина скорой помощи "Газ".

Водитель и работник скорой помощи погибли на месте. Водителя Kia доставили в больницу.

Водитель автомобиля скорой помощи (мужчина 1980 г.р.) и работник скорой медицинской помощи (мужчина 1958 г.р.) скончались на месте происшествия… СУ УМВД РФ по Петрозаводску возбудило дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц говорится в публикации

Водителя Kia задержали по статье 91 УПК РФ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.