Москва26 октВести.В Слободском округе Кировской области дорожная авария унесла жизни двух человек. Об этом проинформировало ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Отмечается, что столкновение служебного микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля Renault случилось на 616 километре автодороги Р-243 утром в понедельник, 26 октября.
Сегодня утром на 616-м км автодороги Р-243 произошло столкновение служебного микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля "Рено"… По предварительным данным, погибли 2 человекаговорится в публикации
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ и муниципальные спасатели.
После аварии несколько человек отправили на осмотр в медицинские учреждения Кирова.
Движение на участке ДТП не затруднено. Причины и обстоятельства случившегося выясняют инспекторы Госавтоинспекции.