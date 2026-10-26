Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области

"Газель" и Renault столкнулись в Кировской области: два человека погибли Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области

Москва26 окт Вести.В Слободском округе Кировской области дорожная авария унесла жизни двух человек. Об этом проинформировало ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что столкновение служебного микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля Renault случилось на 616 километре автодороги Р-243 утром в понедельник, 26 октября.

Сегодня утром на 616-м км автодороги Р-243 произошло столкновение служебного микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля "Рено"… По предварительным данным, погибли 2 человека говорится в публикации

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ и муниципальные спасатели.

После аварии несколько человек отправили на осмотр в медицинские учреждения Кирова.

Движение на участке ДТП не затруднено. Причины и обстоятельства случившегося выясняют инспекторы Госавтоинспекции.