Москва17 октВести.В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося ночью в субботу, 17 октября, в центре Петрозаводска.
Незадолго до 3 часов ночи на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького столкнулись легковой автомобиль Kia и машина скорой помощи.
Судя по кадрам, после удара машина медиков перевернулась и оказалась на тротуаре – почти там, где находился прохожий, успевший отбежать в сторону.
В результате ДТП водитель автомобиля скорой помощи, мужчина 1980 года рождения, и работник скорой медицинской помощи, мужчина 1958 года рождения, скончались на месте происшествиясообщили в МВД по Республике Карелия
Водитель Kia выжил и был госпитализирован, он находится в стабильном состоянии.
Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков уточнил, что скорая спешила на вызов к семимесячному ребенку и назвал имена погибших - педиатр Олег Геннадьевич Стусенко и водитель Александр Сергеевич Заляжный.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.