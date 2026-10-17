Появились кадры ДТП в Петрозаводске, где погибли водитель скорой и педиатр

На видео попало смертельное ДТП со скорой помощью в Петрозаводске Появились кадры ДТП в Петрозаводске, где погибли водитель скорой и педиатр

Москва17 окт Вести.В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося ночью в субботу, 17 октября, в центре Петрозаводска.

Незадолго до 3 часов ночи на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького столкнулись легковой автомобиль Kia и машина скорой помощи.

Судя по кадрам, после удара машина медиков перевернулась и оказалась на тротуаре – почти там, где находился прохожий, успевший отбежать в сторону.

В результате ДТП водитель автомобиля скорой помощи, мужчина 1980 года рождения, и работник скорой медицинской помощи, мужчина 1958 года рождения, скончались на месте происшествия сообщили в МВД по Республике Карелия

Водитель Kia выжил и был госпитализирован, он находится в стабильном состоянии.

Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков уточнил, что скорая спешила на вызов к семимесячному ребенку и назвал имена погибших - педиатр Олег Геннадьевич Стусенко и водитель Александр Сергеевич Заляжный.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.