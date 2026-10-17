Москва17 октВести.Устанавливаются обстоятельства ДТП в Тольятти, в котором погибли два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области в MAX.
Авария произошла сегодня около полуночи. Как предварительно установлено, двигавшийся по Обводному шоссе со стороны села Васильевка в направлении улицы Новозаводской 41-летний водитель автомобиля Toyota Camry потерял контроль над управлением транспортным средством.
Автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся.
Водитель и его пассажир – 35-летний мужчина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.