В Тольятти два человека погибли в перевернувшейся и сгоревшей машине

Два человека погибли в сгоревшей машине в Тольятти В Тольятти два человека погибли в перевернувшейся и сгоревшей машине

Москва17 окт Вести.Устанавливаются обстоятельства ДТП в Тольятти, в котором погибли два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области в MAX.

Авария произошла сегодня около полуночи. Как предварительно установлено, двигавшийся по Обводному шоссе со стороны села Васильевка в направлении улицы Новозаводской 41-летний водитель автомобиля Toyota Camry потерял контроль над управлением транспортным средством.

Автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

Водитель и его пассажир – 35-летний мужчина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.