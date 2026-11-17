Два пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП с легковушкой в Истре Подмосковья

Два человека пострадали в ДТП в подмосковной Истре Два пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП с легковушкой в Истре Подмосковья

Москва17 ноя Вести.Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в городском округе Истра, двоим пассажирам понадобилась медицинская помощь, сообщила пресс-служба УМВД России по Московской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел около 06.30 на 7 км трассы ММК — Павловская Слобода — Нахабино. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chery 1968 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с микроавтобусом.

В салоне автобуса находилось шесть пассажиров. В настоящее время двое из них обратились за медицинской помощью написали в ведомстве

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.