Москва2 нояВести.На федеральной трассе А-350 Чита-Забайкальск произошло дорожно-транспортное происшествие, в нем пострадали два человека, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Забайкальского края.
Предварительно установлено, что водитель пикапа выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном.
В результате ДТП водитель и пассажир минивэна доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении
Состояние опьянения у обоих водителей не выявлено. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.