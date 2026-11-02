Два человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Забайкалье

Два человека пострадали в результате ДТП в Забайкальском крае Два человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Забайкалье

Москва2 ноя Вести.На федеральной трассе А-350 Чита-Забайкальск произошло дорожно-транспортное происшествие, в нем пострадали два человека, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Забайкальского края.

Предварительно установлено, что водитель пикапа выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном.

В результате ДТП водитель и пассажир минивэна доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Состояние опьянения у обоих водителей не выявлено. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.