Два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Два пассажира погибли при лобовом столкновении в Баймакском районе Башкирии Два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Москва13 ноя Вести.Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Башкирии. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в мессенджере MAX.

Отмечается, что авария произошла на 123 километре автодороги Магнитогорск – Ира днем в пятницу, 13 ноября. По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем автомобиля Lada Granta столкнулся со встречной "Газелью".

В результате пассажиры легковушки 61 года и 49 лет скончались от полученных травм еще до приезда скорой. Водителя Lada Granta доставили в больницу с различными травмами.

В результате ДТП пассажиры "Лады Гранты" 61 и 49 лет от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в публикации

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.