Пункт пропуска Амурзет на границе РФ и КНР закроют с 4 ноября

Движение через пункт пропуска Амурзет в ЕАО приостановят с 4 ноября Пункт пропуска Амурзет на границе РФ и КНР закроют с 4 ноября

Москва2 ноя Вести.Пункт пропуска Амурзет в Еврейской автономной области на российско-китайском участке государственной границе приостановит работу с 4 ноября вплоть до начала следующей навигации, сообщила пресс-служба ФГКУ "Росгранстрой" на официальном сайте.

Амурзет (сопредельный - Лобэй): продлит работу в навигационный период до 3 ноября 2026 года включительно. С 4 ноября все виды государственного контроля будут приостановлены до возобновления навигации написали в ведомстве

Годом ранее пункт Амурзет также закрывали в начале ноября. В конце декабря, после формирования ледяного покрова, движение через него возобновили по наплавному мосту.