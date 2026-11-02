Москва2 нояВести.Пункт пропуска Амурзет в Еврейской автономной области на российско-китайском участке государственной границе приостановит работу с 4 ноября вплоть до начала следующей навигации, сообщила пресс-служба ФГКУ "Росгранстрой" на официальном сайте.
Амурзет (сопредельный - Лобэй): продлит работу в навигационный период до 3 ноября 2026 года включительно. С 4 ноября все виды государственного контроля будут приостановлены до возобновления навигациинаписали в ведомстве
Годом ранее пункт Амурзет также закрывали в начале ноября. В конце декабря, после формирования ледяного покрова, движение через него возобновили по наплавному мосту.