Москва26 сенВести.Несколько автомобильных пунктов на границе Калининградской области с Литвой и Польшей временно приостановят движение транспорта в период с 30 сентября по 21 октября. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
По информации Калининградского филиала ФГКУ Росгранстрой в ряде пунктов пропуска будет проводиться плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройствотметила ФТС России в мессенджере МАХ
Как уточняется, во время проведения работ электроснабжение пунктов пропуска будет полностью отключаться, поэтому движение через границу будет временно приостановлено.