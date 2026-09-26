С 30 сентября по 21 октября на границе приостановят движение транспорта

На границе Калининградской области с Литвой и Польшей приостановят пропуск машин С 30 сентября по 21 октября на границе приостановят движение транспорта

Москва26 сен Вести.Несколько автомобильных пунктов на границе Калининградской области с Литвой и Польшей временно приостановят движение транспорта в период с 30 сентября по 21 октября. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По информации Калининградского филиала ФГКУ Росгранстрой в ряде пунктов пропуска будет проводиться плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств отметила ФТС России в мессенджере МАХ

Как уточняется, во время проведения работ электроснабжение пунктов пропуска будет полностью отключаться, поэтому движение через границу будет временно приостановлено.