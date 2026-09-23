В селе в Пензенской области двое мужчин погибли при пожаре в складском помещении

Двое мужчин погибли при пожаре в складском помещении в Пензенской области В селе в Пензенской области двое мужчин погибли при пожаре в складском помещении

Москва23 сен Вести.В селе Ульяновка в Пензенской области двое мужчин погибли при пожаре в складском помещении. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла днем 23 сентября на улице Центральной. Предварительно установлено, что в одном из складских помещений произошло возгорание. После тушения огня были обнаружены тела двух мужчин.

При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Выясняются все детали произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее решение.