В лобовом столкновении легковушек в Кургане двое погибли, трое пострадали

Двое погибли и трое пострадали при лобовом столкновении легковушек в Кургане В лобовом столкновении легковушек в Кургане двое погибли, трое пострадали

Москва29 ноя Вести.Госавтоинспекция Кургана сообщила в MAX о ДТП, в котором погибли два человека и трое получили различные травмы. Авария произошла в Щучанском округе.

По предварительным данным, ранее лишенный права управления водитель автомобиля "ВАЗ 2115" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" и находившийся на переднем сидении пассажир скончались на месте. Еще два пассажира этой машины – женщина и 19-летний юноша – были госпитализированы.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Щучанском округе, в котором погибли 2 человека, еще трое с травмами госпитализированы говорится в публикации

Госпитализация также потребовалась водителю автомобиля Lada Kalina.

У водителя – виновника аварии взяли биоматериалы для установления возможного состояния опьянения, сообщили в ведомстве.