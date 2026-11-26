Москва26 нояВести.Уголовное дело по факту убийства дворником жильца дома направлено в суд, сообщает прокуратура Омской области в Telegram-канале.
По версии следствия, в январе этого года 57-летний мужчина, работавший дворником в доме на улице Коммунальная в Омске, на почве личных неприязненных отношений нанес жильцу дома в подъезде не менее 35 ударов по телу ногами.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в медицинском учрежденииговорится в публикации
Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей.