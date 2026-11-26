В Омске будут судить дворника, убившего жильца дома

Дворник забил до смерти жильца многоквартирного дома в Омске В Омске будут судить дворника, убившего жильца дома

Москва26 ноя Вести.Уголовное дело по факту убийства дворником жильца дома направлено в суд, сообщает прокуратура Омской области в Telegram-канале.

По версии следствия, в январе этого года 57-летний мужчина, работавший дворником в доме на улице Коммунальная в Омске, на почве личных неприязненных отношений нанес жильцу дома в подъезде не менее 35 ударов по телу ногами.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в медицинском учреждении говорится в публикации

Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей.