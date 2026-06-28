Тела 2 детей обнаружили в машине на территории британской военной базы на Кипре

Двух детей нашли мертвыми в авто на территории британской военной базы на Кипре Тела 2 детей обнаружили в машине на территории британской военной базы на Кипре

Москва28 июн Вести.Тела двух детей обнаружили в салоне автомобиля на Кипре на территории, которая находится под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия. Об этом пишет местное издание "Филелефтерос".

О трагедии стало известно в 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

Автомобиль с телами детей стоял закрытым в поле возле многоквартирного дома в районе деревни Ксилофагу. Сама деревня расположена в провинции Ларнака Республики Кипр, но машина с детьми обнаружена на территории британской базы Декелия.

Полиция британской территории уже начала расследование инцидента. Офицеры проводят следственные мероприятия в жилом доме.

По предварительным данным, дети задохнулись в закрытом салоне авто, а также получили ожоги от воздействия солнечных лучей. Точная причина их гибели будет установлена после экспертизы патологоанатома.

По данным "Филелефтерос", родители детей являются выходцами из балканской страны. Как сообщает издание Cyprus Mail, вероятнее всего, речь идет о Болгарии. Тот же источник уточнил, что погибшим детям было 8 и 10 лет.

В январе СМИ сообщали, что на Кипре внезапно умерли двое россиян.