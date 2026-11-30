Медики Спасска и санавиация Приморья спасли двух пациентов в тяжелом состоянии

Двух пациентов в тяжелом состоянии забрали из Спасска санавиацией Медики Спасска и санавиация Приморья спасли двух пациентов в тяжелом состоянии

Москва30 ноя Вести.Двух пациентов со сложными диагнозами перевезли в профильные клиники из Спасской горбольницы с помощью санитарной авиации, сообщила пресс-служба минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

Одному из мужчин требовалась заместительная почечная терапия, у второго диагностирована тяжелая термическая травма. Состояние обоих на месте стабилизировали реаниматологи Спасска.

Около полудня специалисты санитарной авиации … осмотрели пациентов, оценили их состояние и приняли решение о транспортировке. К работе подключились две бригады скорой помощи Спасской больницы: на двух автомобилях пациентов доставили к вертолетной площадке написали в пресс-службе

Спустя сорок минут пациентов доставили во Владивосток, откуда их перевезли в клиники для продолжения лечения.