Москва30 нояВести.Двух пациентов со сложными диагнозами перевезли в профильные клиники из Спасской горбольницы с помощью санитарной авиации, сообщила пресс-служба минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.
Одному из мужчин требовалась заместительная почечная терапия, у второго диагностирована тяжелая термическая травма. Состояние обоих на месте стабилизировали реаниматологи Спасска.
Около полудня специалисты санитарной авиации … осмотрели пациентов, оценили их состояние и приняли решение о транспортировке. К работе подключились две бригады скорой помощи Спасской больницы: на двух автомобилях пациентов доставили к вертолетной площадкенаписали в пресс-службе
Спустя сорок минут пациентов доставили во Владивосток, откуда их перевезли в клиники для продолжения лечения.