Москва2 нояВести.Две 43-летние жительницы севера Приморья были доставлены в медицинские учреждения Владивостока с помощью санавиации, сообщила пресс-служба краевого минздрава в мессенджере МАХ.
Первая пациентка обратилась в больницу Находки с субарахноидальным кровоизлиянием - опасным для жизни кровотечением в пространство между паутинной и мягкой оболочками головного мозга (субарахноидальное пространство), заполненное спинномозговой жидкостью.
Ей требовалась консультация нейрохирурга, поэтому на следующий день за пациенткой вылетел вертолет Ми-8 с бригадой территориального центра медицины катастроф. Ее доставили в краевую столицу без ухудшения состояниянаписали в пресс-службе
Из больницы поселка Кавалерово забрали женщину с нестабильной стенокардией. На борту ее сопровождал местный фельдшер, а после приземления на реанимобиле пациентку доставили в стационар.
Обеих женщин своевременно прооперировали, они прошли курс реабилитации и уже выписаны домой под наблюдение врачей.