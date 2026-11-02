Пациенток из Находки и Кавалерово доставили в больницы Владивостока санавиацией

Приморские медики эвакуировали двух пациенток с севера края с помощью санавиации Пациенток из Находки и Кавалерово доставили в больницы Владивостока санавиацией

Москва2 ноя Вести.Две 43-летние жительницы севера Приморья были доставлены в медицинские учреждения Владивостока с помощью санавиации, сообщила пресс-служба краевого минздрава в мессенджере МАХ.

Первая пациентка обратилась в больницу Находки с субарахноидальным кровоизлиянием - опасным для жизни кровотечением в пространство между паутинной и мягкой оболочками головного мозга (субарахноидальное пространство), заполненное спинномозговой жидкостью.

Ей требовалась консультация нейрохирурга, поэтому на следующий день за пациенткой вылетел вертолет Ми-8 с бригадой территориального центра медицины катастроф. Ее доставили в краевую столицу без ухудшения состояния написали в пресс-службе

Из больницы поселка Кавалерово забрали женщину с нестабильной стенокардией. На борту ее сопровождал местный фельдшер, а после приземления на реанимобиле пациентку доставили в стационар.

Обеих женщин своевременно прооперировали, они прошли курс реабилитации и уже выписаны домой под наблюдение врачей.