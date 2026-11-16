Два украинца депортированы из Польши за одобрение теракта в Кракове

Двух украинцев депортировали из Польши за одобрение теракта в Кракове Два украинца депортированы из Польши за одобрение теракта в Кракове

Москва16 ноя Вести.Полиция Вроцлава задержала двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет, после чего их депортировали из Польши. Причиной стали угрозы прохожим и публичное одобрение теракта в Кракове. Об этом сообщила представитель полицейского управления города Александра Фреус.

Они кричали, что они – террористы, что у них в квартире есть бомба, они делали вид, что целятся в прохожих, имитируя звуки стрельбы приводит ее слова радиостанция Radio Zet

По словам Фреус, у задержанных были копии огнестрельного оружия. Кроме того, они публично одобряли теракт в Кракове.

Стрельба произошла в центре города днем 7 ноября. 24-летний гражданин Польши Михал Оксиньский открыл огонь по прохожим. В результате погибли шесть человек, в том числе двое иностранцев, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших была гражданка России. Стрелявшего ранили при задержании, позднее он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что полиция Польши задержала девять человек, которые в интернете одобряли теракт в Кракове.