Москва11 ноя Вести.США разочарованы планами по продвижению НАТО на восток, заявил ИС "Вести" председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Я думаю, что американцы немножко сами разочарованы вот этими планами по перманентному продвижению НАТО на Восток, потому что они поняли, что тем самым НАТО ослабили, а не усилили