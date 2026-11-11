Москва11 нояВести.США разочарованы планами по продвижению НАТО на восток, заявил ИС "Вести" председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.
Я думаю, что американцы немножко сами разочарованы вот этими планами по перманентному продвижению НАТО на Восток, потому что они поняли, что тем самым НАТО ослабили, а не усилилисказал он
Ранее спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что НАТО останется центральным элементом евро-атлантической безопасности.