Джигурде после инфаркта запретили курение, секс и алкоголь Джигурде после инфаркта запретили курение, алкоголь и тяжелые нагрузки

Москва25 ноя Вести.Медики настоятельно рекомендовали шоумену Никите Джигурде бросить пить и курить, предупредив, что каждая затяжка увеличивает риск повторных приступов, тромбоза и внезапной сердечной смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее артист перенес инфаркт. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Медики провели коронарографию и установили стент. Артериальное давление пришло в норму, из реанимации Никиту перевели в кардиологическое отделение. Состояние артиста постепенно стабилизируется.

Помимо отказа от сигарет, Джигурде запретили секс, алкоголь и тяжелые физические нагрузки. Этот запрет оказался для Джигурды самым болезненным: артист бурно отреагировал на требования врачей, однако позднее смирился и спорить не стал. Сейчас он не курит.