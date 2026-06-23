ЕБРР анонсировал новую волну инвестиций в экономику Украины ЕБРР подпишет новые инвестиционные соглашения по проектам на Украине

Москва23 июн Вести.Европейский банк реконструкции и развития готовится подписать пакет новых инвестиционных соглашений, связанных с украинскими проектами. Общая сумма контрактов превысит полмиллиарда евро. Об этом заявил вице-президент организации Маттео Патроне.

ЕБРР планирует подписать новые инвестиционные соглашения на сумму более 500 миллионов евро (571 миллион долларов) для критически важных секторов Украины на этой неделе сообщил Патроне, слова которого приводит агентство Reuters

В частности, речь идет о предоставлении двух кредитов на строительство ветроэлектростанций мощностью 189 МВт и 120 МВт. Кроме того, планируется сделка на сумму около 270 миллионов евро с семью украинскими банками.

Европейский банк реконструкции и развития основан в 1991 году и охватывает более 30 стран Европы, Центральной Азии, а также Южного и Восточного Средиземноморья. ЕБРР начал инвестировать в украинскую экономику ещё в 1992 году. С февраля 2022 года общий объем вложений банка в проекты на Украине достиг уже 9,7 миллиарда евро.