The Economist назвал два способа защиты Украины от баллистических ракет

Economist назвал два варианта защиты Украины от ракет на фоне дефицита Patriot The Economist назвал два способа защиты Украины от баллистических ракет

Москва10 сен Вести.Украине на фоне дефицита ракет-перехватчиков Patriot и увеличения производства российских вооружений остаются два основных варианта защиты от баллистических ракет. Об этом пишет The Economist.

Первый способ защиты, который описывает издание, предполагает укрепление и маскировку инфраструктурных и промышленных объектов, а также создание запасов комплектующих для их оперативного восстановления после ударов.

Вторым вариантом издание называет стратегию left-of-launch ("до пуска"), которая предполагает попытки нейтрализовать ракетные системы и места их производства до атаки.

По оценке The Economist, запасы используемых Украиной ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 близки к исчерпанию. При этом издание отмечает рост темпов производства российских ракет.

Война [президента США] Дональда Трампа против Ирана истощила запасы американских Patriot. Никто не хочет отказываться от своих перехватчиков, когда перспективы их замены невелики подчеркивает издание

The Economist также отмечает, что нагрузка на украинскую систему ПВО значительно возросла, а Воздушные силы страны перестали публиковать полную статистику по масштабам ударов.

Ранее The New York Times писала, что грядущая зима будет для Украины тяжелее прошлых. Основной проблемой станет истощение запасов ракет-перехватчиков, причем отмечалось, что ее не получится решить быстро.