Подлодка ТОФ уничтожила "вражескую" субмарину во время учения на Камчатке

Экипажи атомных подводных лодок ТОФ провели учения у побережья Камчатки Подлодка ТОФ уничтожила "вражескую" субмарину во время учения на Камчатке

Москва10 сен Вести.В акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло учение с участием двух атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщила пресс-служба ТОФ, передает ИНТЕРФАКС.

Одна из многоцелевых атомных подводных лодок ТОФ, имитируя действия условного противника, была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38Н у побережья Камчатки говорится в сообщении

Во время военно-морских учений атомный подводный ракетный крейсер "Омск" обнаружил и проследил за "вражеской" субмариной.

По замыслу подводная лодка условного противника отказалась всплывать, тогда "Омск" выполнил по ней учебные торпедные стрельбы.