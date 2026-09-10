Москва10 сенВести.В акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло учение с участием двух атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщила пресс-служба ТОФ, передает ИНТЕРФАКС.
Одна из многоцелевых атомных подводных лодок ТОФ, имитируя действия условного противника, была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38Н у побережья Камчаткиговорится в сообщении
Во время военно-морских учений атомный подводный ракетный крейсер "Омск" обнаружил и проследил за "вражеской" субмариной.
По замыслу подводная лодка условного противника отказалась всплывать, тогда "Омск" выполнил по ней учебные торпедные стрельбы.