Корабли ТОФ нашли и "уничтожили" субмарину условного противника в Японском море

Два корабля Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море Корабли ТОФ нашли и "уничтожили" субмарину условного противника в Японском море

Москва21 авг Вести.Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учения по обнаружению и уничтожению субмарины условного противника.

В ходе маневров корабли прибыли в район предполагаемого нахождения "вражеской" подлодки, обнаружили ее и уничтожили, "выполнив алгоритм действий по использованию противолодочного вооружения с применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000", сообщила пресс-служба флота.

В роли субмарины условного противника выступила одна из дизель-электрических подлодок ТОФ.

Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск, где наблюдал за ходом завершающей стадии учений кораблей ТОФ с борта флагмана - гвардейского ракетного крейсера "Варяг". Президент также осмотрел каюты экипажа крейсера, посетил корабельный музей и расписался в книге почетных посетителей.