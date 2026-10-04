Эколог Тромбицкий: воды из скважин не хватит для полного обеспечения Кишинева

Эколог Тромбицкий заявил, что объема воды из скважин не хватит для Кишинева Эколог Тромбицкий: воды из скважин не хватит для полного обеспечения Кишинева

Москва4 окт Вести.Объема воды из артезианских скважин не хватит для полного обеспечения жителей Кишинева. Об этом заявил доктор биологических наук, руководитель международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras Илья Тромбицкий.

По его словам, которые приводит телеканал Canal 5, качество артезианской воды в Молдавии не самое лучшее.

Какое-то время, конечно, ее (артезианскую воду – прим. ред.) можно пить, но количество скважин у нас недостаточно для того, чтобы полностью обеспечить Кишинев сказал Тромбицкий

Эколог уточнил, что минерализация воды превышает один грамм на литр, из-за чего ее длительное употребление может быть вредным. Кроме того, сам Кишинев за последние годы сильно разросся, а активное использование подземных вод приведет к еще большему истощению поверхностных.

28 сентября сообщалось, что государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила на участке Днестра высший, красный код опасности из-за падения уровня воды до 15% от нормы.