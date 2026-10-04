Москва4 октВести.Объема воды из артезианских скважин не хватит для полного обеспечения жителей Кишинева. Об этом заявил доктор биологических наук, руководитель международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras Илья Тромбицкий.
По его словам, которые приводит телеканал Canal 5, качество артезианской воды в Молдавии не самое лучшее.
Какое-то время, конечно, ее (артезианскую воду – прим. ред.) можно пить, но количество скважин у нас недостаточно для того, чтобы полностью обеспечить Кишиневсказал Тромбицкий
Эколог уточнил, что минерализация воды превышает один грамм на литр, из-за чего ее длительное употребление может быть вредным. Кроме того, сам Кишинев за последние годы сильно разросся, а активное использование подземных вод приведет к еще большему истощению поверхностных.
28 сентября сообщалось, что государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила на участке Днестра высший, красный код опасности из-за падения уровня воды до 15% от нормы.