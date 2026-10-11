Румыния начала сброс воды из водохранилищ для спасения АЭС "Чернаводэ"

Румыния сбрасывает воду из водохранилищ для спасения АЭС "Чернаводэ" Румыния начала сброс воды из водохранилищ для спасения АЭС "Чернаводэ"

Москва11 окт Вести.Румыния начала сброс воды из водохранилищ для спасения атомной электростанции "Чернаводе", которая стоит на реке Дунай. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

По его информации, 10 октября уровень Дуная составлял минус 259 см, что всего на 3 см выше значения, при котором забор воды для охлаждения "Чернаводе" станет проблематичным.

Чтобы не допустить этого, власти планируют сбрасывать воду из водохранилищ Избичень, Михэйлешти и Иезурул, чтобы таким образом поднять уровень воды в реке.

Отмечается, что эти меры носят временный характер, и Национальная администрация водных ресурсов (ANAR) будет контролировать водохранилища.

Ранее издание Politico сообщило, что Румыния испытывает проблемы с перегрузом портов из-за падения уровня воды в Дунае.

До этого, в августе, проблемы из-за низкого уровня воды в Дунае возникли на венгерской АЭС "Пакш".