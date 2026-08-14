Эксперт заявила, что Румынии не помогли меры по расчистке русла Дуная взрывом Эксперт считает, что расчистка русла Дуная у Чернаводской АЭС безуспешна

Москва14 авг Вести.Власти Румынии потратили около двух миллионов евро на углубление русла Дуная и взрывные работы для того, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской атомной электростанции, но это не помогло сохранить темпы работы АЭС. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Эксперт отметила, что Дунай является основным источником охлаждающей жидкости для АЭС в ряде европейских стран, и снижение уровня воды сильно влияет на их работу.

Дунай является основным источником в качестве охлаждающей жидкости для атомных электростанций многих стран Евросоюза. В частности, в Венгрии это АЭС "Пакш" – там выработка энергии снизилась примерно на четверть из-за того, что произошла нехватка охлаждающей жидкости из Дуная. В Румынии то же самое – их АЭС, одну из крупнейших, на которую приходится порядка 20% всей выработки электроэнергии в стране, – она была фактически остановлена, потому что также эта станция использует воду из Дуная для охлаждения реактора сказала Бондаренко

Она подчеркнула, что даже дорогостоящие меры не дали никакого результата.

Несмотря на то, что власти Румынии тратят огромный объем ресурсов на углубление и поддержание уровня воды, все равно это не помогает из-за того, что температура воды повышается существенно сильнее, чем это ожидается… Румыния потратила около двух миллионов евро на углубление дна и взрывные работы на дне реки, чтобы удержать уровень воды. Но это, к сожалению, не помогает. Откуда-то привозить воду для охлаждения – это технологически просто нецелесообразно заявила Бондаренко

Ранее сообщалось, что румынские военные использовали около 180 кг взрывчатки, чтобы разрушить подводную скалу в обмелевшем русле Дуная и увеличить приток воды к Чернаводской атомной электростанции.