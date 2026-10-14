Москва14 окт Вести.Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был лучшим в вопросах внешней политики. Такое мнение озвучила экс-депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

По ее словам, действующая политика направлена на то, чтобы отделить Россию от Европы. Она обратила внимание на выстраивание отношений между РФ и Италией в годы премьерства Берлускони.

К Сильвио Берлускони относились по-разному. Его осуждали, у него были недостатки, но в плане внешней политики — это был лучший премьер за всю историю, потому что именно он организовал встречу [экс-президента США Джорджа] Буша и [президента России Владимира] Путина в Пратика-ди-Маре, которая способствовала разрядке напряженности и международной стабильности рассказала Донато

Встреча двух политиков состоялась в мае 2002 года.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что с уходом Берлускони из жизни "закончилась эпоха сильных европейских политиков".