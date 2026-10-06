Экс-депутат Госдумы от Петербурга Романов ушел на СВО Бывший депутат Госдумы Романов отправился в зону проведения спецоперации

Москва6 окт Вести.Бывший депутат Государственной думы ФС РФ от Санкт-Петербурга восьмого созыва Михаил Романов отправился на специальную военную операцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Экс-депутат опубликовал пост, на видео в котором он одет по-военному и уже с оружием в руках.

Наступает новый этап моей жизни. По возможности будут выходить на связь. Враг будет разбит написал он в публикации

Романов подписал контракт с Министерством обороны РФ. Он подчеркнул, что сделает все от него зависящее для внесения своего вклада в общую будущую победу.

Он был депутатом Госдумы двух предыдущих созывов – с 2016 по 2026 годы.