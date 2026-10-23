Москва23 окт Вести.Бывший сенатор Александр Вайнберг отправился на СВО, потому что хочет помочь бойцам "по-настоящему". Об этом он рассказал военкору ИС "Вести" Александру Сладкову.

В январе 2026 года Вайнберг досрочно сложил свои полномочия представителя Нижегородской области в Совете Федерации и отправился в зону спецоперации.

Я 15 лет был сенатором, и один раз меня друг спросил: "Слушай, ну хорошо, ты там кнопки жмешь, а пацаны-то там, на передовой?" Я так, конечно, немножко дар речи потерял, но задумался над этим. И вот раньше ездил [на СВО], чем мог, тем и помогал. А потом захотел быть по-настоящему и подписал контракт. Есть люди, которые [говорили]: "Да зачем тебе это надо? Почему ты ушел?" И, кажется, такой простой ответ. Но я, видимо, на самом деле вот те книжки читал и те фильмы смотрел, что хочется просто сказать: "Просто я пошел Родину защищать" сказал Вайнберг

В Совете Федерации Александр Вайнберг входил в состав комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Срок его полномочий истекал в сентябре 2026 года.