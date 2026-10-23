Москва23 окт Вести.Экс-сенатор Александр Вайнберг, который стал добровольцем бригады "Север", рассказал военкору ИС "Вести" Александру Сладкову, как он стал своим среди бойцов.

Александр Вайнберг когда-то был участником группы "Любэ", потом сделал карьеру в политике, став сенатором, а в январе 2026 года сложил полномочия и ушел на СВО.

Для меня это дорогого стоит. И если скажут: "Ой, вон участник там группы "Любэ" пришел здесь, тут отсиделся, там побоялся, тут как бы с нами кашу не ест из одной тарелки" и так далее. Конечно, я об этом тоже думал. Это налагает ответственность особую. Ну а потом расслабился и просто вот делаю, что должно сказал Вайнберг

Он также рассказал, как его приняли бойцы.

Прошло некоторое время прежде чем они сказали: "Дядь Саш, теперь ты с нами одно ДНК". Я как раз не хотел отсиживаться в штабе, быть таким политработником. Случилось это вот доверие, да, когда, как говорится, мы с тобой одной крови. Для меня это самое важное - это вот ощущение свой среди своих поделился он эмоциями

Ранее Вайнберг рассказал, почему решил пойти на СВО.