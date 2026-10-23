Бывший сенатор Вайнберг рассказал, как на СВО относятся к представителям власти Бывший сенатор Вайнберг: на СВО к таким, как я, присматриваются

Москва23 окт Вести.Политик Александр Вайнберг, который ушел на СВО, считает, что к таким, как он, на фронте присматриваются особо. Об этом он рассказал военкору ИС "Вести" Александру Сладкову.

Бывший сенатор заявил, что не должен "облажаться".

Я чувствую себя представителем власти, на которого смотрят. И если я здесь облажаюсь, это будет отношение ко всей власти. А я все-таки в этой власти 25 лет, и служу государству, и считаю это честью. Конечно, к тебе присматриваются, к тебе особый присмотр сказал он.

Также он поделился историей из своей жизни, когда командир не позволил ему пойти в штурмовики.

Здесь была одна история. Я командиру говорю: "Слушай, ну я хочу вот штурма туда, вот прямо совсем туда". На что мне командир говорит: "Дядь Саш, я или с тобой должен пойти тогда? Потому что, это же не дело командира - там много других задач". Или, говорит, "вот мы ж тебя не бросим, за тобой ребята пойдут, погибнут". Вот лучшего педагога я не встречал. Вот так вот просто объяснить рассказал Вайнберг

Ранее он объяснил причины, по которым решил пойти на СВО.