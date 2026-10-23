Москва23 окт Вести.Экс-сенатор Александр Вайнберг, который ушел на СВО, рассказал военкору ИС "Вести" Александру Сладкову, почему решил сбивать беспилотники и что в этой работе самое обидное.

Бывший сенатор покинул свой пост в январе 2026 года, чтобы отправиться на СВО.

Я из всех видов оружия [пострелял], попробовал все, и последний раз на "зенитке" поработал. Но мне прямо вот на душу лег пулемет Дегтярева. Очень хотел научиться, очень хотел… Сначала с фонариком воевал, подсвечивал, потом на полигоне поднатаскали. Ну и вот сейчас как бы очень хочется чего-то сбить рассказал он

Александр Вайнберг поделился, какие эмоции испытывает, когда удается сбить вражеский беспилотник и когда это не получается.

Я считаю, это вот как бы бой такой живого с неживым. На тебя летит вот это неживое. Да, оно запущенное теми, кто там. [Наши] ребята рискуют собой, а те трусовато как-то направляют на нас вот это железо с зарядом. Вот это прямо чувство, знаешь, ты знаешь, что они летят бомбить твою страну, летят в том направлении. И самое обидное было, когда уже ствол раскалился, кончился боекомплект, а парочка еще летела. И вот это вот ощущение… бессилия от того, что они дальше летят, а у тебя сейчас БК закончился, ну не можешь стрелять. Но когда, конечно, били и горели они, и когда падали, ну вот это было да сказал Вайнберг

Ранее он рассказал, почему отправился на СВО, отказавшись от кресла сенатора в Совете Федерации РФ.