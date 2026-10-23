Москва23 окт Вести.Экс-сенатор Александр Вайнберг, который стал добровольцем бригады "Север" добровольческого корпуса МО РФ, благодарен бывшим коллегам из Совета Федерации за помощь на СВО. Об этом он рассказал военкору ИС "Вести" Александру Сладкову.

Все мои коллеги-сенаторы, я к кому только не обращался, они реагируют замечательно. Вот кто-то дронами помогает, кто-то помогает в своих регионах устраивать судьбы бойцов, которым там, ну, всякая же бытовуха бывает – тут не доплатили, там позабыли, тут юридически что-то не срастается. То есть я по-прежнему чувствую себя командой в Совете Федерации, потому что никуда они не делись, все за меня переживали и помогали, как только я просил там за кого-то. За это им огромное спасибо просто сказал Вайнберг

Ранее он рассказал, какие чувства испытывает, когда сбивает вражеские беспилотники в зоне СВО.