Ушедший на СВО экс-сенатор Вайнберг: лучшие здесь Бывший сенатор Вайнберг считает, что лучшие люди находятся на СВО

Москва23 окт Вести.Политик Александр Вайнберг, который отказался от работы в Совете Федерации и ушел на СВО, считает, что лучшие люди сейчас защищают родину. Об этом он рассказал военкору ИС "Вести" Александру Сладкову.

Когда приходит беда - а в виде войны она на Россию часто приходит и все время как бы случается вроде бы одно и то же - народ мобилизуется. Лучшие здесь [на СВО], я так считаю. И я думаю, до остальных потихонечку должно дойти, что все для фронта, все для победы сказал политик

Бывший сенатор Александр Вайнберг в настоящее время проходит службу в составе добровольческой бригады "Север" (Минобороны РФ). Ранее он пояснил причины своего решения заняться борьбой с вражескими беспилотниками.