Москва17 окт Вести.Бывший глава администрации Азовского района Ростовской области Сергей Комаров обратился в военный комиссариат, чтобы узнать, как заключить контракт с Министерством обороны. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника, правоохранители заинтересовались чиновником еще летом текущего года. Сейчас Комаров может оказаться фигурантом уголовного дела, но статью, по которой его подозревают, пока не называют. По предположению источника, желание экс-главы отправиться в зону специальной военной операции может объясняться попыткой уйти от возможного преследования за нарушения, допущенные на государственной службе.

Он обратился в ведомство и выяснил, как оформляется контракт, а также уточнил сроки и условия его заключения цитирует слова источника 161.RU

По словам собеседника, Комаров оставил свои данные, но пока ничего не оформил и не подписал. Отправка в зону боевых действий тоже требует времени, поскольку человека могут проверять на причастность к правонарушениям. Если в отношении него ведется проверка и он находится в статусе подозреваемого, контракт подписать ему пока не дадут.

Сергей Комаров официально оставил должность 29 сентября 2026 года – депутаты Азовского районного собрания единогласно приняли его отставку по собственному желанию. Заявление он подал еще 16 сентября. Ранее чиновник уже пытался уволиться, но депутаты тогда не согласились.