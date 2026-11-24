Обвиняемый в коррупции экс-мэр Красноярска попросился на СВО Экс-мэр Красноярска Логинов, обвиняемый в коррупции, попросился на СВО

Москва24 ноя Вести.Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов, который занимал своей пост с 2022 по 2025 годы и сейчас обвиняется в крупном взяточничестве, попросился на специальную военную операцию (СВО). Об этом он заявил лично в последнем слове в ходе заседания суда.

Дальнейшая моя судьба имеет смысл, только если я пойду на специальную военную операцию. Я думаю, только там я смогу принести пользу. <…> Обязательно попрошусь в действующее подразделение - сказал бывший градоначальник, слова которого цитирует ТАСС.

Логинову вменяется четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Согласно данным следствия, с 2018 по 2024 год он получил более 180 млн рублей от генерального директора коммерческой структуры. Взамен обеспечивал победу компании в тендерах на ремонт городских дорог. Имущество Логинова на сумму около 20 млн рублей арестовано.