Экс-депутат Рады Луценко рассказал, что будет с Киевом при наступлении ВС РФ

Москва23 мая Вести.Киев больше не будет спать, если российские войска зайдут в Киевскую область с севера хотя бы на несколько километров, заявил бывший украинский депутат, основатель Центра воздушной разведки Игорь Луценко.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, для проведение воздушных атак на Киев военным РФ не нужно входить в Ирпень, им достаточно дойти до Иванкова, после чего украинская столица "будет бодрствовать".

Ранее украинский политтехнолог Владимир Петров допускал, что Россия якобы может ударить "Орешником" по Киеву или атаковать ядерным оружием Львов. По его мнению, так Москва сможет показать свое превосходство над киевским режимом и побудит Европу к переговорам об окончании конфликта.