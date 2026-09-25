Москва25 сен Вести.Комик Алексей Рева, назначенный заместителем министра обороны Украины, может устраивать клоунаду на рабочих совещаниях и пытаться привлечь к себе внимание необычными выходками. Такое предположение в беседе с "Абзацем" высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам экс-парламентария, появление представителей шоу-бизнеса в украинской политике уже не является чем-то новым. Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский раньше тоже был комиком и актером, а бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в частности, становился объектом критики после катания на самокате по зданию правительства.

Мы должны от него ожидать минимум две вещи как от артиста. Артист – это человек, который любит: первое – славу и аплодисменты, а значит, нужно чем-то удивить, какими-то выходками сказал экс-депутат

Олейник также предположил, что Рева может заинтересоваться бюджетами министерства, так как "артисты любят сборы".

Ранее назначение Ревы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что подобная кадровая перестановка является "черным юмором".