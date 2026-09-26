Москва26 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил комика Алексея Реву замминистра обороны Украины, так как тот - "свой" человек, который готов участвовать во всех коррупционных схемах. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
25 сентября Минобороны Украины сообщило о назначении на должность заместителя главы ведомства бывшего комика Алексея Ревы. В новой должности Рева будет курировать цифровые сервисы и системы для сил обороны, а также внедрение информационных технологий.
Назначение Ревы абсолютно укладывается в логику кадровой политики Зеленского. Здесь важно, чтобы был "свой", и не важно, какой у него уровень профессионализма, главное, чтобы был готов участвовать во всех коррупционных схемах и был лично предан Зеленскомусказал Рогов
По его словам, которые приводит РИА Новости, Рева является соучастником коррупционных схем, которые связаны со взятками при насильственной мобилизации на Украине. Рогов отметил, что Рева - профессиональный "людолов", который заработает Зеленскому еще больше денег на смертях и слезах украинцев.