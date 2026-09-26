Рогов раскрыл суть назначения комика Ревы в Минобороны Украины Рогов: Зеленский назначил комика Реву замглавы МО Украины, потому что он "свой"

Москва26 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил комика Алексея Реву замминистра обороны Украины, так как тот - "свой" человек, который готов участвовать во всех коррупционных схемах. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

25 сентября Минобороны Украины сообщило о назначении на должность заместителя главы ведомства бывшего комика Алексея Ревы. В новой должности Рева будет курировать цифровые сервисы и системы для сил обороны, а также внедрение информационных технологий.

Назначение Ревы абсолютно укладывается в логику кадровой политики Зеленского. Здесь важно, чтобы был "свой", и не важно, какой у него уровень профессионализма, главное, чтобы был готов участвовать во всех коррупционных схемах и был лично предан Зеленскому сказал Рогов

По его словам, которые приводит РИА Новости, Рева является соучастником коррупционных схем, которые связаны со взятками при насильственной мобилизации на Украине. Рогов отметил, что Рева - профессиональный "людолов", который заработает Зеленскому еще больше денег на смертях и слезах украинцев.