Москва26 июл Вести.Любая кандидатура министра обороны Украины вызовет политический резонанс и приведет к непредсказуемым последствиям. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

Александр Драпатый был назначен главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместо отправленного в отставку Александра Сырского. Ранее стало известно, что врио министра обороны Украины после отставки Михаила Федорова стал Евгений Хмара.

Хорошо, сняли Сырского. Решает ли этот вопрос политический, который стоит на повестке дня? На мой взгляд, нет. Для [главы киевского режима Владимира] Зеленского эта ситуация усугубляется еще больше. Потому что ключевой вопрос, с которым вышли митингующие, дело даже не в них, а в тех, кто стоит за ними, их главный ключевой вопрос – это должность министра обороны. В любом случае эта кандидатура вызовет определенный политический резонанс с абсолютно, на мой взгляд, непредсказуемыми последствиями сказал Килинкаров

Он добавил, что отставкой Сырского Зеленский подтвердил свою слабость и отсутствие возможности принимать самостоятельные решения.

Какие есть основания у людей, которые стоят за этим "картонным майданом", отказаться от таких форм и методов давления на Зеленского, если они работают? Вывели тысячу человек, и он прогнулся. Раз он гнется, можешь дальше гнуть. Значит, они будут на это напирать… Если бы Зеленский открыто встал на сторону Сырского, поддержал бы его, он бы фактически взял всю ответственность за происходящее на фронте на себя. Зачем ему это надо? Когда ты увольняешь главнокомандующего под давлением некоего "картонного майдана", это признак твоей слабости подчеркнул экс-нардеп

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что кампания по дискредитации окружения Владимира Зеленского будет продолжена, будут проводиться новые коррупционные расследования.