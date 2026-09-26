В Крыму заявили, что на Украине уже давно настало кадровое дно

В Крыму высказались о назначении экс-комика замом министра обороны Украины В Крыму заявили, что на Украине уже давно настало кадровое дно

Москва26 сен Вести.Назначение бывшего комика Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины свидетельствует о достижении страной кадрового дна. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

В беседе с ТАСС чиновник отметил, что команда лидера киевского режима опротивела не только России, но и всему миру, включая Запад.

На Украине уже давно настало кадровое дно сказал председатель Госсовета

Он пояснил, что профильные специалисты уже давно отказываются работать с ВСУ.

Накануне Министерство обороны Украины сообщило о назначении на должность заместителя главы ведомства Алексея Ревы - бывшего комика, который ранее победил в одном из юмористических шоу. В новой должности Рева будет курировать цифровые сервисы и системы для сил обороны, а также внедрение информационных технологий.

В ведомстве рассчитывают, что опыт поможет чиновнику ускорить цифровизацию ключевых процессов в украинской армии.