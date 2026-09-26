Москва26 сенВести.Назначение бывшего комика Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины свидетельствует о достижении страной кадрового дна. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
В беседе с ТАСС чиновник отметил, что команда лидера киевского режима опротивела не только России, но и всему миру, включая Запад.
На Украине уже давно настало кадровое дносказал председатель Госсовета
Он пояснил, что профильные специалисты уже давно отказываются работать с ВСУ.
Накануне Министерство обороны Украины сообщило о назначении на должность заместителя главы ведомства Алексея Ревы - бывшего комика, который ранее победил в одном из юмористических шоу. В новой должности Рева будет курировать цифровые сервисы и системы для сил обороны, а также внедрение информационных технологий.
В ведомстве рассчитывают, что опыт поможет чиновнику ускорить цифровизацию ключевых процессов в украинской армии.